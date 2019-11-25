بدء أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف







بدأت في جنيف، اليوم الاثنين، أعمال "الهيئة المصغرة " للجنة الدستورية السورية ، المؤلفة من ثلاثة وفود تضم 45 عضوا ، تشمل الوفد الذي تدعمه الحكومة السورية ويضم خمسة عشر عضوا، ويرأسه أحمد كزبري، الرئيس المشترك للجنة، ووفد الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية وتضم خمسة عشر عضوا ، برئاسة هادي البحرة، الرئيس المشترك الثاني للجنة الدستورية ، إضافة إلى وفد المجتمع المدنى والذي يتكون من خمسة عشر عضوا بالتساوي.

وتعنى "الهيئة المصغرة " في عملها - الذي يستمر أسبوعا - بما يتعلق بصياغة المواد الدستورية ، وذلك بعد تسوية الخلاف القائم بشأن ما إذا كان سيتم اعداد دستور جديد لسوريا ، أو إجراء تعديلات دستورية حول الدستور القائم " دستور 2012".

وكان رئيس الوفد الذي تدعمه الحكومة السورية قد أكد في نهاية الجولة الماضية التي جرت قبل أسبوعين أن الوفد لم يأت إلى جنيف لإعداد دستور جديد ، مشيرا إلى أن الدستور "القائم " يعد من أفضل الدساتير في العالم ، فيما طالب رئيس وفد المعارضة بأن يكون هناك دستور جديد يتضمن مايخص عودة النازحين واللاجئين السوريين الى مناطقهم ومنازلهم بأمان وكرامة.

ويقوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن ، بتيسير أعمال اللجنة ، ومحاولة تضييق الهوة بين الأطراف ، كما يقوم ببحث كل مايتعلق بملف المعتقلين والمختفين والمفقودين ، حيث يرى بيدرسن أن تحقيق نجاحات في هذا الملف سيكون من شأنه دفع المفاوضات ، وكذلك إجراءات بناء الثقة بين الأطراف ، تمهيدا لانطلاق عملية سياسية تستند الى القرارات الدولية الخاصة بسوريا لإنهاء الأزمة.