صحيفة «بورسن»: المركزي الدنماركي يتوقع استمرار الفائدة المنخفضة لأعوام

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يتوقع محافظ البنك المركزي الدنماركي، لارس رود، ألا ترتفع أسعار الفائدة لأعوام قادمة، وفقا لما نقلته عنه صحيفة "بورسن" الدنماركية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين عن رود في تصريحاته للصحيفة القول: "ليس هناك ما يوحي على الفور بأن الأحوال سوف تتغير بشكل كبير على مدار 5 إلى 10 أعوام".

كما نقلت الصحيفة عن رود القول إن التغيرات الهيكلية مثل التحولات السكانية البطيئة تساهم في انخفاض أسعار الفائدة.

يشار إلى أن البنك المركزي الدنماركي (دنماركس ناشونال بنك) سجل أسعار فائدة سلبية في معظم الفترات منذ عام 2012، كما يبلغ سعر الفائدة الرئيسي، الخاص بالإيداع حاليا، 0.75% تحت الصفر.

وبدأ عدد من البنوك الدنماركية هذا العام فرض رسوم على العملاء مقابل حفظ الودائع.

وقال رود: "لا شيء يوحي بأننا سوف نخرج بشكل قاطع من نظام الفائدة المنخفضة في الأعوام القادمة".

ونقلت عنه الصحيفة القول إن توقعات السوق تشير إلى أن أول سعر فائدة فوق الصفر سيكون في نهاية عام 2025 تقريبا.