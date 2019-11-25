 طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة العالم لـ«الكيك بوكسينج» - بوابة الشروق
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طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة العالم لـ«الكيك بوكسينج»

خالد محمد:
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 12:05 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 12:05 م

استقبل الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الطالب محمود جمال محمد بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية والحاصل على المركز الأول على العالم فى بطولة آسيا لـ"الكيك بوكسينج".

وقدم المغربى التهنئة للاعب على ما حققه من نتائج رفعت اسم مصر عالميا، مشيرا إلى أننا فخورين بمثل هذه النماذج المشرفة من أبناء وشباب جامعة بنها.

وأكد المغربى أن جامعة بنها حريصة على دعم الطلاب المتميزين في كافة المواهب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية.

فى سياق متصل قدم الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ببنها التهنئة للطالب، مؤكدا أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطعون تحقيق إنجازات للجامعة ولمصرنا الغالية عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.


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