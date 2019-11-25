أرقام رسمية: تراجع المواليد الجدد في إيطاليا عام 2018

أظهرت أرقام رسمية اليوم الاثنين تراجع أعداد الأطفال حديثي الولادة مرة أخرى في إيطاليا خلال العام الماضي، مما ينذر باستمرار أزمة ديموجرافية سادت لبعض الوقت.

وكان المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) قد كشف في عام 2017 عن تراجع أعداد المواليد الجدد إلى أدنى مستوى منذ توحيد البلاد في عام 1861.

ووفقا لأرقام المعهد، فقد تراجعت أعداد المواليد بصورة أكبر خلال عام 2018.

وقال المعهد في بيان له اليوم إن الأرقام أظهرت انخفاض أعداد المواليد بنسبة 4 بالمئة في عام 2017، في مقابل نسبة انخفاض 24 بالمئة في عام 2018، والتي سجلت عدد مواليد قدر بنحو 439.747 مولود.

وقد عزا المعهد تراجع أعداد المواليد في إيطاليا إلى سببين: أولهما التقدم في العمر لدى السكان في إيطاليا، مع وجود عدد أقل من النساء في سن الإنجاب، والسبب الثاني يكمن في تراجع معدلات الخصوبة على المستوى الوطني.

وأوضح المعهد أنه في حال مقارنة الفئة العمرية ما بين 30-49 سنة بالفئة العمرية ما بين 15-29 عامًا، فستجد أن عدد النساء ينخفض تقريبًا بمقدار النصف، حيث انخفض معدل الخصوبة من 1.45 إلى 1.29 ولادة لكل امرأة خلال الفترة ما بين أعوام 2008-2018.

ويشير المعهد إلى زيادة معدل المواليد بشكل جزئي فقط لدى المهاجرين الذين يميلون إلى إنجاب المزيد من الأطفال، ففي عام 2018 تبين أن لدى 22 في المئة من الأطفال حديثي الولادة والد أجنبي واحد على الأقل.

وسجل المعهد زيادة حادة في عدد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ، حيث ارتفعت من 8.1 بالمئة في عام 1995 و 19.6 بالمئة في عام 2008 إلى 32.3 بالمئة خلال العام الماضي.