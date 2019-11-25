منذ أن خرجت التظاهرات في 25 أكتوبر الماضي، في شتى أنحاء البلاد تهتف باسقاط الحكومة العراقية التي يرأسها الرئيس الحالي، حيدر العبادي، بسبب الفساد وتَرَدِّي الأحوال المعيشية، وافقة ضد النفوذ الإيراني تحت هتاف "نازل أخذ حقي"، فيما أطلق عليه المتظاهرون بـ"ثورة الكرامة"، تواصل الأحداث اشتعالها بدون هوادة.

ودفع العراق ما يزيد على نحو 350 شهيدا، غالبيتهم من المتظاهرين، و15 ألف جريح، في الوقت الذي اجتمعت فيه انتفاضة الشارع العراقي واللبناني على قاسم مشترك وهو التخلص من النفوذ الإيراني الذي أفسد الحياة السياسية وتحكم في الشأن الداخلي للدولتين بشكل صارخ، بحسب قول المتظاهرين..

* أوضاع ملتهبة

لاتزال الأوضاع ملتهبة في تظاهرات العراق، فلم يمر يوم واحد إلا بسقوط عدد من القتلى والمصابين، بسبب اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، في خضم أكبر موجة عنف تشهدها محافظات بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء، بين المتظاهرين وقوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع ما أدى لسقوط قتلى ومئات المصابين، ليلة السبت، في الوقت الذي أغلقت فيه الطرقات في العاصمة بغداد و9 محافظات أخرى، أعقبها إجراءات مشددة من الأمن.

متداول | بدء توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير في #بغداد تحضيراً لتظاهرات #الجمعه pic.twitter.com/fb4ZZ5pIEE — قناة وصال (@Wesal_TV) 22 November 2019

* مخاطر تداهم الحقول النفطية

وامتد غضب التظاهرات ليطال بعض الحقول النفطية، التي تخشي قوات الأمن من إقتحامها أو إلحاق الضرر بها، حيث قطع متظاهرون، يوم الأحد، طرقا وجسورا في جنوب العراق، بينما نصب آخرون خيمة للإعتصام أمام حقل نفطي استعدادا لغلقه، تمهيدا للإضراب العام.

يأتي ذلك، في الوقت الذي توقفت فيه الحركة عند 3 جسور رئيسية في محافظة "ذي قار" جنوبي البلاد، بعد أن سيطر متظاهرون عليها، إثر ليلة من المواجهات العنيفة، قتل خلالها متظاهر وأصيب 20 آخرون بالرصاص، فيما قطع محتجون الطرق المؤدية من الزبير إلى منطقة البرجسية ومصفاة البصرة النفطية، بالإضافة إلى تقاطع الشعيبة في المدينة، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

#بغداد اليوم في بغداد مقتل متظاهرين على ايدي قوات الامن بتاريخ 22/11 pic.twitter.com/xVl2pUmT28 — zuhar Naji burgsh (@ZBurgash) 22 November 2019

* بغداد والناصرية وكربلاء.. مناطق اشتعال الأحداث

تعتبر محافظات الناصرية وكربلاء، والعاصمة بغداد من أكثر المناطق اشتعالا للأحداث، حيث لا تزال تستحوز على العدد الأكبر من القتلى والمصابين، ففي جسر الأحرار في بغداد تزايدت أعداد الجرحى، يوم الأحد، من جراء اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب جسر الأحرار، فميا خلفت الاشتباكات التي وقعت في منطقة شارع الرشيد قرب جسر الأحرار، وحدها 15 قتيلا وأكثر من 100 مصاب، في يوم السبت الماضي فقط؛ نتيجة الاستهداف الأمني بالرصاص الحي.

بالفيديو::

لحظة استشهاد احد المتظاهرين برصاص القوات الحكومية في "ساحة الوثبة" وسط #بغداد. pic.twitter.com/fdFgIvvlSc — وكالة أنباء العراق الدولية-واعد (@wa3ediq) 24 November 2019

* اغتيال شخصية بارزة

في يوم السبت الماضي، تداولت وسائل الإعلام العراقية مقطع فيديو للحظة اغتيال العضو السابق في مجلس محافظة بابل، الشيخ عامر المرشدي على مرأى من ابنه، على يد مسلحين، بعدما قطعت طريقه سيارة رباعية الدفع نزل منها مسلحين، وإطلقا النار عليه وعلى نجله في السيارة التي كانا يستقلاها، ما أدى لمصرعه في الحال، فيما نجا ابنه، وكانت مواقع عراقية قد أفادت أنه قد تم العثور على جثة المرشدي_المتضامن مع تظاهرات العراق_ في يوم 21 نوفمبر، ويحمل في ملابسه ورقة كتب عليها "هذا جزاء كل من يتظاهر في الساحات"، بحسب موقع "العربية".

وليست هذه محاولة الإغتيال الأولى، ففي الآونة الأخيرة وقعت عدة محاولات اغتيال لبعض الشخصيات السياسية وحتى الرياضية، المتضامنة مع المتظاهرين، منها حاولة فاشلة تعرض لها اللاعب الرياضي المشهور، مشتاق العزاوي، في شمال بغداد قبل أسبوعين، باقتراب شخص من سيارته يحمل مسدسا، أطلق رصاصة طائشة لم تصبه وفر هاربا.



* نفوذ إيراني متوطن

يسيطر النفوذ الايراني على جنوب ووسط العراق كونها المناطق الأكثر كثافة للشيعة هناك، التي تضم التيار الصدري الذي يعتبر أكبر تيار شعبي شيعي في العراق، بالإضافة لعدة أجنحة عسكرية تابعة له، والمتمثلة في جيش المهدي ولواء اليوم الموعود وسرايا السلام، وكلها موالية لإيران ويتزعمها الزعيم الشيعي مقتصدى الصدر.