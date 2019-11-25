خطوة تركية جديدة بشأن منظومة «إس-400» الروسية قد تعرضها لعقاب أمريكي

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تبدأ روسيا اختبار منظومة إس-400 الصاروخية الروسية للدفاع الجوي، وهي خطوة تخاطر بتصعيد النزاع مع الولايات المتحدة وتعرضها لفرض عقوبات أمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين عن مسؤول دفاعي تركي لم تكشف هويته، نظرا للقيود التي تفرضها الوزارة، إنه سيتم استخدام طائرات عسكرية تركية في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء خلال تجارب رادار للمنظومة الصاروخية.

وجاءت تصريحات المسؤول توضيحا لما جاء في بيان لحاكم أنقرة أمس الأحد قال فيه إنه لابد من توقع تحليق طائرات إف-16 التركية على ارتفاع منخفض وعال في أنحاء العاصمة في 25 و26 نوفمبر.

ونقلت بلومبرج عن "كريتسيان ماجيو" رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في شركة "تي دي سيكوريتيز" في لندن قوله "ماذا يعني اختبار؟ إنه يعني أنها بدأت تشغيل المنظومة".

وتابع "لذلك فإن العقوبات أصبحت أكثر احتمالا، لقد كانت متوقعة دائما، لكنها أصبحت الآن ممكنة ووشيكة".

وتدور خلافات بين تركيا والولايات المتحدة، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حول شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية وما يمثله ذلك من خطر على برنامج الأسلحة الأعلى ثمنا لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) على الإطلاق (إف-35) .

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما هذا الشهر إن أنقرة لن تتخلى عن نشر المنظومة، ما يعرضها لعقوبات أيدها الكونجرس الأمريكي.

ولا يزال أردوغان على ثقة بأن علاقته الشخصية بترامب سوف تدرأ الإجراءات العقابية ضد تركيا.

وقال ترامب بعد الاجتماع إن اتفاق أنقرة مع موسكو يشكل "تحديات خطيرة للغاية" بالنسبة للولايات المتحدة ووجه وزير خارجيته مايك بومبيو بمحاولة حل هذه الأزمة.