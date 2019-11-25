 كاري لام: فوز المعسكر المؤيد للديمقراطية يظهر عدم الرضا تجاه قيادة هونج كونج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كاري لام: فوز المعسكر المؤيد للديمقراطية يظهر عدم الرضا تجاه قيادة هونج كونج

هونج كونج - د ب ا:
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 10:08 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 10:08 ص

انتهت انتخابات مجالس المقاطعات في هونج كونج، مساء اليوم الاثنين، حيث اعترفت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام بأن الفوز الكاسح للمعسكر المؤيد للديمقراطية أظهر عدم رضا واسع النطاق تجاه قيادة المدينة.

وقالت لام، في بيان، إن الانتخابات بدت أنها "تعكس عدم رضا المواطنين إزاء الوضع الحالي والمشاكل المتأصلة في المجتمع".

وأضافت أن الحكومة سوف تستمع "بكل تواضع" وتعمل بجدية وفقا لنتائج الانتخابات التي شهدت فوز الأحزاب المؤيدة للديمقراطية بأغلبية في 18 مجلسا من مجالس المقاطعات بالمدينة، وفي بعض الحالات تمكن مرشحو هذه الأحزاب من الإطاحة بجميع مرشحي السلطة.

وعلى الرغم من أن مجالس المقاطعات تتعلق بصورة كبيرة بشؤون المجتمع، فإنها ممثلة ضمن مجموعة من 1200 ناخب سوف يختارون الرئيس التنفيذي المقبل عام 2022.

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