مكرم محمد أحمد: سيذكر التاريخ لـ«السيسي» أنه باني مصر العصرية الحديثة

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التاريخ سيذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه باني مصر العصرية الحديثة، وسيذكر له ما قام به من إنجازات، ومنهجه الجديد في الحكم الذي يعتمد على الرؤية الشاملة وعمق الأحداث، وعن ضرورة الإتقان في العمل.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن مصر العصرية الحديثة تحتاج لبعض نوافذ الحرية والرأي والرأي الأخر.

وتابع، أن هناك مساحة كبيرة من التقدم خلال الفترة الحالية، متابعا: "ونحن الآن مؤهلين لخطوات أوسع، فالدولة راسخة وقوية، وكسبت مصداقية عالمية واسعة، وأثبتت أنها إضافة حقيقية لعالمنا المعاصر، وما حدث بمؤتمر الاستثمار في إفريقيا يؤكد أن مصر خرجت من عنق الزجاجة".