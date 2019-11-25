رئيس أبو قرقاص في المنيا يتابع صيانة شبكة الإنارة بالصحراوي الشرقي القديم







تابع العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا، إحلال وتجديد وصيانة شبكة الإنارة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالمركز، بالتعاون مع هندسة كهرباء أبو قرقاص؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتطوير وصيانة شبكة الإنارة، لتفادي وقوع الحوادث.

قال رئيس المركز إنه تم صيانة شاملة لأعمدة الإنارة وإحلال وتجديد المتهالك منها، وتركيب أسلاك وكشافات الأعمدة وإصلاح التالف منها على الطريق الصحراوي الشرقي القديم الواصل بين محافظتي المنيا وأسيوط في نطاق مركز أبو قرقاص، كما تم تركيب محولين أحدهما بقدرة 100 كيلووات والآخر بقدرة 60 كيلووات لإنارة حوالي 8 كيلومترات.