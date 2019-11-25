انهار جسر للسيارات وتوفي شخص، وتم إجلاء مئات الأشخاص في إيطاليا، بعد أن شهدت عطلة نهاية الأسبوع هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد.

وقال ألبرتو سيريو، رئيس إقليم بيدمون الشمالي، إن هناك "نحو 130 عملية إغلاق للطرق، ومنطقة مصابة بحالة شلل كامل، وأكثر من 550 شخص تم إجلاؤهم و600 شخص معزولين"،وذلك في مقابلة مع تلفزيون "La7" اليوم الاثنين.

ووقعت أكثر الحوادث الدرامية أمس الأحد، مع انهيار أجزاء من طرق السيارات في بيدمون وإقليم ليجوريا المجاور له. وفي كلتا الحالتين، لم يصب أحد.

وفي ليجوريا، بالقرب من مدينة سافونا، انهار جسر بسبب انهيار طيني، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع "A6" المتجه إلى تورينو عاصمة بيدمون.

وقال حارس الأمن دانييلي كاسول، الذي كان يقود سيارته بالقرب من موقع الحادث، لصحيفة لا ريبوبليكا اليوم الاثنين، "رأيت ثقبا أسود اللون ... ضغطت على المكابح وتمكنت من التوقف على بعد نحو 40 مترا قبل (الفراغ)".

كما شهد أمس الأحد تكون حفرة على طريق تورينو-بياتشنسا السريع في بيدمون، ربما بسبب الأمطار الغزيرة. وأعيد فتح الطريق اليوم الاثنين بعد الإصلاحات.

وأثار الحدثان مقارنات مع انهيار جسر السيارات موراندي في جنوة في أغسطس 2018، والذي أسفر عن مقتل 43 شخصا، وأبرزا مجددا الحالة السيئة للبنية التحتية في إيطاليا.

وفي يوم الاثنين، فاضت مياه نهر بو، الذي يمر عبر معظم شمال إيطاليا، وكان هناك المزيد من الاضطرابات المرتبطة بالطقس في سردينيا.