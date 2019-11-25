صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة اليابانية والبنك المركزي بمزيد من التنسيق

حث صندوق النقد الدولي، الحكومة اليابانية والبنك المركزي، على تعزيز التنسيق بينهما لدعم الاقتصاد، حيث خفض الصندوق من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد الياباني خلال عام 2019 للمرة الثالثة خلال هذا العام في ظل المخاطر الدولية المتزايدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا القول في ختام المهمة السنوية لمراجعة الصندوق للاقتصاد الياباني إنها طلبت استمرار الانفاق لتعزيز النمو والأسعار، وذلك في ظل تعرض مرونة الطلب المحلي باليابان للاختبار بسبب التباطؤ العالمي.

كما قدم الصندوق عدة توصيات لجعل البنك المركزي الياباني أكثر استدامة، وتشمل التركيز على السندات قصيرة المدى، كما جدد الصندوق دعوته لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية الطموحة لتعزيز النمو.

وقالت جورجيفا: "السياسة النقدية يجب أن تكون داعمة لحماية النمو في المستقبل القريب وتعزيز زخم التضخم". وأضافت: "وضع التزام واضح نحو استدامة نقدية طويلة المدى أمر أساسي".

وقد خفض الصندوق من توقعاته بالنسبة لنمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم هذا العام من 0.9% إلى 0.8%، كما توقع الصندوق تباطؤ الاقتصاد العام المقبل إلى 0.5%.