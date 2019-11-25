العراق: إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران بعد إغلاقه لمدة 9 أيام

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق، اليوم الاثنين، افتتاح منفذ الشيب الحدودي مع إيران، وذلك بعد إغلاقه لمدة 9 أيام.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقيةـ إنه "تقرر إعادة افتتاح منفذ الشيب الحدودي أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران"، مضيفا أن غلق المنفذ جاء بناء على طلب من الجانب الإيراني بسبب الاحتجاجات الموجودة هناك.

يشار إلى أن الاحتجاجات في إيران قد تفجرت بعدما رفعت الحكومة أسعار الوقود في ظل أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد، وبدأت المظاهرات بقطع طرق رئيسية في العاصمة طهران وخارجها، لكنها امتدت سريعا إلى أكثر من 100 مدينة ومنطقة أخرى، وأُحرقت خلالها محطات وقود وهوجمت مراكز شرطة وتعرضت متاجر للتخريب.