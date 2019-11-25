مدرب حراس الأولمبي: أزمة مصطفى شوبير الوحيدة في والده

أكد أسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمى في منتخب مصر الأولمبي أن مصطفى شوبير سيكون حارس النادي الأهلي في المستقبل.
وقال عبدالكريم في تصريحات تلفزيونية بالفضائية الأولى: "أزمة مصطفى شوبير هي أن والده حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أحمد شوبير".
وأضاف: "هذه ضريبة أولاد المشاهير، يكون عليهم ضغوطات كبيرة جدًا، والناس تعتقد أن مشاركتهم توريث".
وتابع: "إذا كان اسمه ليس شوبير، لأصبح في مكانه أخرى ولتحدث الناس عن موهبته".
واختتم: "بعد فوز محمد صبحي بجائزة أفضل حارس في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، سيكون له دور مع الزماالك وسيكون هناك منافسة شرسة بين الحراس الثلاثة".