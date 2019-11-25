 مدرب حراس الأولمبي: أزمة مصطفى شوبير الوحيدة في والده - بوابة الشروق
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مدرب حراس الأولمبي: أزمة مصطفى شوبير الوحيدة في والده

إبراهيم سعيد
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 3:36 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 3:36 ص

أكد أسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمى في منتخب مصر الأولمبي أن مصطفى شوبير سيكون حارس النادي الأهلي في المستقبل.

وقال عبدالكريم في تصريحات تلفزيونية بالفضائية الأولى: "أزمة مصطفى شوبير هي أن والده حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أحمد شوبير".

وأضاف: "هذه ضريبة أولاد المشاهير، يكون عليهم ضغوطات كبيرة جدًا، والناس تعتقد أن مشاركتهم توريث".

وتابع: "إذا كان اسمه ليس شوبير، لأصبح في مكانه أخرى ولتحدث الناس عن موهبته".

واختتم: "بعد فوز محمد صبحي بجائزة أفضل حارس في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، سيكون له دور مع الزماالك وسيكون هناك منافسة شرسة بين الحراس الثلاثة".


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