رئيس الأركان السوداني: القوات المسلحة ملتزمة بواجباتها الدستورية في رعاية مكتسبات الشعب

أشاد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السوداني، بالدور الذي تضطلع بها قوات الدعم السريع، وإسهاماتها في كافة المجالات، وهى تمضي إلى جانب القوات المسلحة في العمل للحفاظ على أمن واستقرار السودان.

ونقل بيان للقوات المسلحة عن رئيس هيئة الأركان قوله، لدى مخاطبته عناصر قوات الدعم السريع في شمال دارفور (غرب السودان) ضمن زيارته للمنطقة، إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بدأت مشوارا تاريخيا يتطلب مزيدا من التكاتف والتعاون من أجل حماية السودان والدفاع عنه، وضمان الأمن والاستقرار لمواطنيه.

وأشار إلى مواقف تنم عن وحدة الهدف والواجب والمصير، التي تجعل كافة القوات النظامية في خندق واحد تؤدي واجباتها المنوطة بها.

كما جدد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين التزام القوات المسلحة بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية في حماية السودان ورعاية مكتسبات الشعب، استنادا إلى موقفها النبيل، وانحيازها لخياراته السياسية ورغبته وإرادته في التغيير.

وقال رئيس هيئة الأركان السودان، لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود بقيادة الفرقة السادسة مشاة في شمال دارفور، إن القوات المسلحة بقوميتها وثقة أهل السودان تستطيع أن تحافظ على البلاد وتردع كل من يحاول الاعتداء عليها، وعلى مكتسبات شعبها ومقدراته.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تشهد عملية هيكلة وإعادة تنظيم في كافة المستويات، توطئة للانطلاق إلى الأمام والاستمرار في مشروعات التطوير والتحديث.

وأوضح في هذا الصدد أن الفرد العسكري له الأسبقية الأولى، بتوفير كافة احتياجاته المادية والمعنوية، منوها بالتطورات المضطردة في مشروعات الدعم السلعي والسكن وخدمات الصحة والتعليم وكل ما من شأنه تحقيق الرضا الوظيفي لكافة أفراد القوات المسلحة.

وأكد رئيس هيئة الأركان السوداني، التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار، موضحا أن هذا الأمر يمثل أولى وأهم الخطوات لتحقيق السلام الذي يعتبر الهدف المحوري والرئيسي للدولة في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد.

ويرافق رئيس الأركان في زيارته إلى الفاشر، نائبه للعمليات الفريق الركن خالد عابدين الشامي، وقائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار، وعدد من مديري الإدارات.