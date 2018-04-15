نشطاء البيئة في لبنان يستنفرون لإنقاذ وادي بصري

محاطون بأشجار الليمون وغابات الصنوبر من كل جانب، يتوافد عشرات المتظاهرين لوادي بصري رغم الحراسة المشددة؛ لينقذوا ما يمكن إنقاذه من البيئة اللبنانية.

وبحسب "فرانس 24"، فإن نشطاء البيئة اقتحموا موقع وادي بصري في 9 نوفمبر للاحتجاج علي مشروع سد بصري الممول من البنك الدولي، حيث يقول المتظاهرون إن المشروع بشأنه أن يدمر البيئة والمواقع الأثرية.

ويذكر أن أولئك النشطاء قد هبوا من قبل مظاهرات حرب الفساد الشهيرة في عدة مواقف؛ احتجاجا على انتشار ظاهرة القمامة وتلوث الشواطئ وحرائق الغابات اللبنانية.

ويقف الناشط باسم زين الدين، أعلى أحد الأكواخ في مدخل الوادي، محمسا عشرات النشطاء حوله بقوله: "لقد سلبوا كل شيئ حتى الهواء النظيف الذي نتنفسه أو المياه الصالحة للشرب، ولم يبق لنا سوى الأشجار، والآن يريدون تدميرها".

صفق المتظاهرون بشدة على كلمة باسم، قبل البدء في مسيرة لـ20 كيلومترا في عمق الوادي، إذ يمسك المتظاهرون بعصا التسلق في اليد اليمنى والعلم اللبناني في اليسرى؛ لينشدوا النشيد الوطني وهتافات مظاهرات الفساد المميزة.

وعندما وصل المتظاهرون لقاع الوادي، ظهرت لهم ماكينات عمل الأسمنت، وبجانبها آثار لحفارات الأرض والتي رحلت قريبا عن المكان بعد اعتصام لنشطاء بيئيين، وفي بقعة أخرى يصور المتظاهرون بهواتفهم جذوع الأشجار المخلوعة تمهيدا للمشروع الجديد.

ورغم قول السلطات اللبنانية عن أهمية سد بصري لتوفير كميات ماء آمنة خلال السنوات القادمة، إلا أن المتظاهرون يريدون التوعية بخطورة ذلك على مساحات الغابات القريبة والمواقع الأثرية، إلى جانب أن السد سيبنى على منطقة معرضة للزلازل.

ويقول رولاند ناصر، أحد المتظاهرين، إن الإحصائيات الأخيرة أثبتت وقوع تجريف لأشجار الصنوبر والبلوط بالوادي؛ ما دفع نشطاء لأخذ موقف لأن البيئة في قلب مظاهرات لبنان.

وقد تم اعتقال ناصر و9 متظاهرين معه الاثنين الماضي، بتهمة اقتحام موقع مشروع بصري وتحطيم اللافتات.

جدير بالذكر أن مشروع السد يتكلف 617 مليون دولار مرسلة من البنك الدولي لتوفير المياه لـ1.6 مليون ساكن بالعاصمة بيروت، حيث تؤكد الحكومة اللبنانية على توخيها معايير الأمان ضد احتمال تعرض السد لأي زلازل، بينما سيتم تشجير منطقة الشعف عوضا عن المناطق المجرفة، بينما سيتم هدم إحدى الكنائس الأثرية وبنائها بمكان آخر.

وعلي ضفاف النهر المتعرج الذي يقطع الوادي، يقف المتظاهرون قرب مطحنة يرجع تاريخها للعهد الروماني؛ ليغنوا أغنية "بيلا شاو" الإيطالية الشهيرة على إيقاع الهارمونيكا، بينما يهتفون "نريد الطبيعة، ولن نبيع، نريد الزهور والغابات، ولا نريد سد بصري؛ لأننا نحب الطبيعة".

وتقول ميرفت ذات الـ59 عاما من بين النشطاء: "من قبل أطلقت حرائق الغابات الشرارة الأولى للمظاهرات الأخيرة، ونطالب الحكومة بإيجاد حل دائما، ولكنهم لا يفعلون شيئا".