«عمال مصر»: نستهدف التأمين على 10 ملايين عامل قبل يناير

قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خالد عيش، إن الاتحاد يستهدف التأمين على 10 ملايين عامل من أصحاب المهن والمشروعات الصغيرة والعمالة غير المنتظمة، خاصة مع الاستعداد لبدء تطبيق القانون الجديد للتأمينات الاجتماعة 148 لسنة 2019 اعتبارا من أول يناير المقبل.

وأضاف عيش لـ«الشروق» أن الاتحاد بدأ بالفعل فى إطلاق حملة «أمن مستقبل نفسك وأسرتك»، لتوعية أصحاب المهن والمشروعات الصغيرة بمختلف المحافظات، بسرعة القيد فى مكاتب التأمينات الاجتماعية، منوها بأن قانون التأمينات الجديد نص على قيام الدولة كصاحب عمل فى هذه الأنشطة وبسداد نسبة 9% من قيمة اشتراك المؤمن عليهم على أن يتحمل العامل نسبة 12% وفقا للأجر الفعلى المتفق عليه شهريا مع صاحب العمل.

وأوضح أن عمال مصر يمثلون نحو 30 مليون عامل، فى حين أن أعضاء الاتحاد العام لا يتجاوزا 4 ملايين عامل، لافتا إلى أنه لا يوجد حتى الآن حصر للعمالة غير المنتظمة، إلا أن الاتحاد يسعى بالتعاون مع الوزارات المختلفة وعلى رأسها القوى العاملة لإجراء حصر شامل لهذه العمالة، وتأمين مستقبلهم، سواء من خلال شهادات أمان أو تسجيلهم بالمنظومة التأمينية.

وأشار عيش إلى أن الحملة تم استنتاجها من تجربة «عمال المخابز»، حيث تم إنشاء مكاتب تشغيل ورعاية لهؤلاء العمال على مستوى الجمهورية، لضمان مستقبلهم التأمينى، نظرا لكونها عمالة ذات «دوران سريع» وشبيهة للعمل غير المنتظم.

وفى سياق متصل، أوضح نائب رئيس الاتحاد أن الاتحاد يتطلع لأن يصدر قانون العمل الجديد بحيث يكون متوازنا وخاليا من المواد التى تم الاعتراض عليها مسبقا، على عكس قانون العمل 12، والذى أطلق عليه قانون سيئ السمعة، نظرا لكونه يسمح لصاحب العمل بأن يفصل العامل بصوره تعسفية، منوها بأنه وجود إطار قانونى ولائحة محددة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل، وهو ما نتمناه فى القانون الجديد.