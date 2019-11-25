تقرير: الجفاف والحشرات والعواصف أتلفت نحو 105 مليون متر مكعب من الأشجار في ألمانيا

وحسب التقرير الذي ردت به الوزارة على طلب إحاطة تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، فإن كميات الأشجار المتضررة ازدادت العام الماضي في معظم الولايات الألمانية، بشكل واضح.

وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "راينيشه بوست" اليوم الاثنين، فإن حجم هذه الخسائر في الأخشاب المتضررة يقدر بنحو 105 مليون متر مكعب، خلال عامي 2018 و 2019.

أعلنت حكومات الولايات والحكومة الاتحادية في ألمانيا، بالفعل، عزمها استثمار ملايين اليورو في إعادة تشجير الغابات الألمانية، وتحصين هذه الغابات ضد آثار التغير المناخي.

وارتفعت في ولاية شمال الراين فيستفاليا كميات الأشجار المتضررة من 4.5 مليون متر مكعب العام الماضي إلى 14.5 مليون متر مكعب منذ بدء العام الجاري و حتى الآن، مقارنة بـ4.6 مليون متر مكعب العام الماضي، و 9.8 مليون متر مكعب حتى الآن، بولاية بافاريا، على سبيل المثال.

من جانبه قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أوليفر كريشر، في تصريح للصحيفة إن عوائد قطاع الأخشاب في ألمانيا ستتراجع بواقع نحو أربعة مليارات يورو خلال السنوات المقبلة على الأرجح.

وحذر كريشر من "الاعتماد على الجزافية" في إعادة تشجير الغابات الألمانية، وقال إنه من الأفضل في كثير من المناطق الألمانية أن تترك للطبيعة مسألة نوع الأشجار الواجب استزراعها، وقال: "ربما كان من الأفضل لغاباتنا مستقبلا أن تبدو مثل الغابات الإيطالية أو اليونانية، لأننا سنحصل مستقبلا على المناخ السائد لديهم اليوم".

وكانت وزيرة الزراعة الألمانية، يوليا كلوكنر، قد أعلنت عن رصد مخصصات مالية إضافية تصل إلى 800 مليون يورو، من جانب الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وذلك خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقالت الوزيرة إنه من الممكن إعادة تشجير مساحة 180 ألف هكتار أشجار التي تضررت، والتي تعادل مساحة أكثر من 250 ألف ساحة رسمية للعب كرة القدم.

وتضررت هذه المساحات الواسعة من الغابات بفعل العواصف وخنافس الأشجار والجفاف الشديد الذي أصاب ألمانيا عام 2018.

كما أصاب الجفاف الكثير من المناطق في ألمانيا خلال العام الجاري.