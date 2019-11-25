السعودية تستضيف ورشة عمل عن دور التكنولوجيا في إدارة الكوارث بالمنطقة العربية

تدشن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بمقرها في الرياض صباح يوم غد الثلاثاء "ورشة العمل الإقليمية حول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الطوارئ والكوارث في المنطقة العربية".

وتستمر فعاليات الورشة في الفترة بين 26 و28 نوفمبر، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات والتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الاثنين عن الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، تأكيده "مدى الحاجة لمثل هذه الورشة في ظل تزايد الكوارث بنسب عالية خلال الأعوام الأخيرة في المنطقة العربية، وما خلّفته من فقدان في الأرواح وتدمير في البنية التحية وازدياد عدد اللاجئين والنازحين، والحاجة إلى تأمين إدارة فعالة للكوارث وحالات الطوارئ".

وتابع أن الورشة ستقوم "بوضع خطط مستمرة لمواجهة حالات الطوارئ وتوفير سياسات وأطر تنظيمية لنظم وخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في الحد من مخاطر الكوارث، وأهمية التنسيق والتعاون الوطني والإقليمي والدولي في التعامل مع الكوارث وحالات الطوارئ، وتنمية القدرة على التأهب والاستجابة السريعة من خلال تعزيز التواصل مع فرق الإغاثة والإنقاذ لأداء العمل الإنساني بأسرع ما يمكن".

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الورشة تستهدف زيادة الوعي بأهمية دور نظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الكوارث وحالات الطوارئ، وتوسيع نطاق المعرفة في سياق إنساني للاستجابة لحالات الطوارئ وآليات الاستجابة المشتركة بين المنظمات وأصحاب المصلحة ومحتاجي الخدمة.

يذكر أن الورشة تستعرض موضوعات دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة حالات الكوارث في المنطقة العربية، والسياسات والأطر التنظيمية المعنية باستخدام هذه التكنولوجيا في المنطقة العربية، ونظم الرصد والإنذار المبكر، إضافة إلى مناقشة الجوانب الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبروتوكول التنبيه الموحد (CAP) الذي يمكن السلطات من تحذير الناس من وقوع الكارثة مباشرة ويمكن المواطنين من تلقي التحذيرات.