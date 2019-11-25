برتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومنظمة «اليونيدو» لإنتاج شتلات الخضر المطعومة

وقع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، مع كريستينا بيتاسي، ممثل منظمة اليونيدو برتوكول تعاون بين الجامعة ومنظمة اليونيدو "مشروع حياة 2" لإنشاء صوبه مكيفة لإنتاج شتلات الخضر المطعومة، وذلك لتغطية احتياجات المزارعين في الزراعات المحمية في إقليم جنوب الصعيد.

وقال الدكتور رئيس الجامعة إن وحدة إنتاج الشتلات المطعومة أول وحدة من نوعها في الصعيد، وتنتج ما يعادل ٣٥ ألف شتله مطعومة في الدورة الواحدة.

وأضاف أن هذه الوحدة ستنضم قريبا إلى اتحاد منتجي الشتلات المطعومة للتعاون فيما بينها وتبادل الخبرات والمنتجات، وذلك لتغطية كافة الاحتياجات في سوق إنتاج الخضار وتسويق المنتجات من الشتلات المطعومه، حيث سيتم التسويق من خلال تعاقدات مسبقة مع مزارعي الصوب في جنوب الوادي.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد الشيخ، أستاذ الخضر ورئيس قسم البساتين بكلية الزراعة، أن هذه الوحدة تقوم بدور متميز في خدمة المجتمع، من خلال توفير الشتلات المطعومة لمحاصيل الخيار والبطيخ والطماطم، حيث ستساهم في خدمة المجتمع السوهاجي، وأيضا تدريب الطلاب والخريجين والمزارعين على مهارة إنتاج الشتلات المطعومة والعادية تحت الزراعات المحمية.

وأضاف أن هذه الشتلات المطعومة تستخدم في الزراعات المحمية، بغرض مقاومة فطريات التربة وملوحة التربة، والتغير في درجات حراره التربه ارتفاعا وانخفاضا.

جدير بالذكر أنه حضر توقيع البرتوكول الدكتور عادل صبري، مدير مشروع حياة بسوهاج، والمهندس عمر رياض، منسق المكون الزراعي بمشروع حياة سوهاج.