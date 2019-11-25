جريزمان: لن نشاهد لاعب مثل ميسي خلال الـ40 عامًا القادمة

تحدث الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، مشيرًا إلى أنه لم يرى مثله من قبل.

وأجرى جريزمان مقابلة صحفية مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قال بها: "ميسي لاعب لن نراه مرة أخرى خلال الأربعين عامًا القادمة".

وأضاف: "لا يمكننا سوى الاستمتاع بكرة القدم التي يقدمها، سواء كان ميسي زميل لك في الفريق أو كنت مدربه أو كنت مدرب الخصم، لأن ما يفعله بالكرة أمر لا يصدق، إنه لمن دواعي سروري حقًا مشاهدته وهو يلعب".

وأوضح: "في البارسا سأتعلم أشياء أكثر مما أحتفظ به، وبالتأكيد كل ما أتعلمه وما أحبه، سأضعه لخدمة الفريق".

وأشار: "لقد لاحظت حدوث تغيير في موسمي الثاني في أتلتيكو مدريد وقلت لنفسي هذا هو اللاعب الذي أريد أن أكون، أخذت بعض الأشياء من سوسيداد وأتلتيكو، هذا ما سمح لي أن أصبح بطلاً للعالم مع فرنسا".

وواصل جريزمان: "أنا لست جيدًا في المبارزات واحد ضد واحد، لست مراوغًا كبيرًا، أحاول دائمًا ان ألعب من لمسة ولمستين، وأتقدم للأمام، بسرعة، لخلق الخطورة على الخصم".

واستطرد: "عندما ألعب أفعل كل شيء بشكل طبيعي، على سبيل المثال، إذا لم أكن بمزاج جيد، أو كنت حزين، فإن هذا ينعكس على أرض الملعب".

وأكمل جريزمان: "كي أتعلم أعيد مشاهدة المباريات التي ألعبها مع برشلونة، والفرص، وما فعلته في المباراة، أنا ألعب على اليسار، وهو مركز جديد بالنسبة لي، أحاول أن أعتاد عليه، أحاول أيضًا أن أتعلم، وأفهم كيف يلعب زملائي في الفريق، كل شيء جديد بالنسبة لي".