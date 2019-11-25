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امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وصعد نيكي 0.78 في المئة إلى 23292.85 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المئة إلى 1702.98 نقطة.