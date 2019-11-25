 المؤشر نيكي يرتفع 0.78 بالمئة في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع 0.78 بالمئة في بداية التعامل بطوكيو

امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 2:59 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 2:59 ص

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وصعد نيكي 0.78 في المئة إلى 23292.85 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المئة إلى 1702.98 نقطة.


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