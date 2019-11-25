والدة امرأة إسرائيلية مسجونة في روسيا تناشد بوتين الإفراج عنها بعد فشل نتنياهو

ناشدت والدة امرأة إسرائيلية مسجونة في روسيا بتهم تهريب مخدرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعفو عن ابنتها بعدما تجاهل مناشدات متكررة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ثيوفيلوس الثالث، بطريرك الكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية، سلم بوتين رسالة من السيدة يافا، والدة نعمة يسخار، تناشده فيها العفو عن ابنتها وذلك خلال لقاء في الكرملين.

وقالت المرأة في الرسالة الموقعة بتاريخ 18 نوفمبر والتي اطلعت عليها بلومبرج، "بكل الألم بداخل قلب أم، أناشدك أن تعفو عن ابنتي وتعيدها إلى عائلتها".

وأصدرت محكمة روسيا حكما بحق نعمة يسخار بالسجن لمدة سبعة أعوام ونصف العام الشهر الماضي بعد إدانتها بتهريب كمية صغيرة من المخدرات خلال رحلة ترانزيت في موسكو.

وأصبحت هذه القضية قضية رأي عام في إسرائيل في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو أخطر تهديد لحكمة المستمر منذ 13 عاما، حيث يواجه اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال والتي يمكن أن تسفر عن الإطاحة به من منصبه وسجنه.

وعلى الرغم من الاتصالات المستمرة منذ سنوات، إلا أن بوتين أعاد نتنياهو خالي الوفاض في سبتمبر عندما توجه إلى مقر بوتين في البحر الأسود قبل أيام قليلة من الانتخابات الأخيرة.