رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة ستكون أكثر قوة ولن تخذل الشعب



أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السوداني، أن القوات المسلحة بشكلها ووضعها المتجدد ستكون أكثر قوة ومنعة، مشددا على أنها طليعة شعب السودان، ولن تخذله أو تحيد عن واجباتها تجاهه.

وأشار رئيس هيئة الأركان السوداني، لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود في فرقتين في غرب ووسط دارفور (غرب السودان)، إلى أن انتقال القوات المسلحة، للعمل بنظام هيئة الأركان بدلا عن الأركان المشتركة، يأتي في إطار إعادة التنظيم وترتيب الأوضاع وتنفيذ خطة تطويرها.

وأشاد رئيس الأركان بالأدوار التي تضطلع بها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في بسط الأمن والاستقرار والمحافظة عليه في كل ربوع السودان.

وأكد تمسك القوات المسلحة بقيمها الراسخة واحترافيتها المشهودة والتزامها بواجبها في حماية الوطن وترابه ودستوره ورعاية مصالح شعبه.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بالتنسيق والانسجام الذي تعمل في ظله مكونات المنظومة الأمنية والقوات النظامية بولايتي وسط وغرب دارفور، وأطلع على مجمل الأوضاع الأمنية بالولايتين.

وتعهد بتوفير كافة الاحتياجات للتشكيلات والوحدات، إلى جانب توفير مستلزمات الأفراد، وضرورياتهم الحياتية في سياق الخطة التي تتبناها القيادة في هذا الصدد.

وكان رئيس هيئة الأركان السوداني، بدأ جولة ميدانية تستغرق عدة أيام، يتفقد خلالها كل الفرق في ولايات دارفور، ويرافقه خلالها عدد من قادة القوات المسلحة.