مدرب الجزيرة الإماراتي: نعاني من الغيابات ولكن هدفنا الفوز علي الإسماعيلي

أكد الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لنادي الجزيرة الإماراتي صعوبة مواجهة الإسماعيلي غدا الثلاثاء في إياب دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن فريقه يعاني كثيرًا حاليا بسبب غياب كافة اللاعبين الدوليين عن صفوفه بجانب غياب آخرين للإصابة لكنه يثق في قدرات مجموعة البدلاء والصاعدين مشيرا إلى أنه سيستغل حماسهم ورغبتهم في الظهور بشكل طيب وقوي.

وأضاف:" لم يكن هذا هو السيناريو الذي رسمته وتوقعته للمباراة التي أتوقع أنها ستكون في غاية الصعوبة".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر قد انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء.

وأوضح المدير الفني للجزيرة الإماراتي أن كل شيء وارد في كرة القدم، وتابع:" المنافس فريق كبير وكان الطرف الأفضل في لقاء الذهاب ولكن مازال لدينا أمل في التأهل لن تتخلى عنه حتى آخر دقيقة في زمن تلك المواجهة".