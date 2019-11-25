وزير المالية الألماني يطرح الاستراتيجية المعدلة للصناعة نهاية الأسبوع

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يعتزم وزير المالية الألماني بيتر التماير طرح الصيغة النهائية والمعدلة لاستراتيجية الصناعة يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته متحدثة باسم وزارة المالية اليوم الاثنين.

كان التماير طرح في فبراير الماضي " الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030"، وتضمنت هذه الاستراتيجية تقديم مساعدات حكومية في حال الضرورة لتوفير فرص عمل.

كما تضمنت أيضا العمل على منع عمليات الاستحواذ العدائي في الحالات المهمة من خلال المساهمات الحكومية ونصت الاستراتيجية على إنشاء صندوق لهذا الغرض.

وقوبلت الخطوط العريضة في الاستراتيجية بانتقادات عديدة من قبل الشركات بسبب الصندوق وقلة الاهتمام التي تعانيها الشركات المتوسطة.

وفي أعقاب ذلك، أجرى التماير حوارا مع الروابط الصناعية من أجل طرح صيغة نهائية للاستراتيجية بالتشاور مع الشركات.