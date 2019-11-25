مسؤول ألماني بارز يرفض فكرة إدخال خدمة عامة إلزامية لمدة عام







رفض مسؤول ألماني بارز حملة وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور لفرض خدمة عامة إلزامية لمدة عام.

وقال فولكر بوفيير، رئيس حكومة ولاية هيسن ونائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه كرامب-كارنباور، لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين: "إنني أؤيد تحديد عام خدمة تطوعية، لأنني لا أرى أننا سنحصل على أغلبية لتغيير القانون الأساسي".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تحديد موعد مناقشة لهذا الموضوع بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس القادم.

يذكر أن كرامب-كارنباور طرحت هذا الموضوع للنقاش من قبل، عندما كانت أمينة عامة لحزبها في الماضي، ولم تقتصر دعوتها على خدمة عامة إجبارية لدى الجيش الألماني، ولكن أيضا في مجال الرعاية الصحية وفي هيئة الإطفاء.

وأشار بوفيير إلى أنه دون ضرورة تغيير القانون الأساسي لتحقيق ذلك، لكان هو ذاته مؤيدا لفكرة تطبيق الخدمة العامة الإجبارية للرجال والنساء، واستدرك قائلا: "سنتمكن من تطبيق عام للخدمة العامة فقط من خلال التطوع. يتعين علينا فقط جعل ذلك أمرا جذابا؛ فمن يرغب في العمل لعام تطوعا، يحصل مثلا على مقعد دراسي أو دعم مالي لتدريب مهني".

يذكر أنه تم إلغاء التجنيد الإجباري العام في ألمانيا في عام 2011.