ميلانيا ترامب تتسلم شجرة عيد الميلاد بالبيت الأبيض

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تسلمت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب اليوم الاثنين شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض ، في استمرار لتقليد يعود تاريخه إلى ستينات القرن الماضي.

وقامت قرينة الرئيس دونالد ترامب ، يرافقها حرس عسكري وفرقة موسيقى عسكرية بالبيت الأبيض ، بتفقد الشجرة التي كانت محمولة على عربة تجرها الخيول.

وسوف توضع الشجرة في الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض حيث ستكون التحفة الرئيسية بين قطع الزينة الخاصة باحتفالات الكريسماس بالنسبة لعائلة ترامب.

وقام لاري سنايدر من مزارع وادي ماهانتوجو في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بتقديم الشجرة لملانيا ترامب.