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تعقد جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اجتماعًا طارئًا لوزراء الخارجية العرب؛ لبحث تطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، وشرعنة الولايات المتحدة الأمريكية للاستيطان الإسرائيلي.

ونقدم بثًا مباشرًا للاجتماع نقلًا عن فضائية «إكسترا نيوز»: