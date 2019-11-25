يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره فريق الجونة في تمام الخامسة من مساء اليوم، الإثنين، على استاد الجونة لحساب منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، على عدم البدء برمضان صبحي في التشكيل الأساسي تجنبًا للإجهاد بعد مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ويبدأ حسام عاشور المباراة بدلًا من حمدي فتحي الذي تعرض لإصابة قطع في غضروف الركبة خلال الفترة الماضية، بينما يجلس أليو ديانج - العائد من الإصابة - على دكة البدلاء.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - أحمد فتحي.



خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية.

ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات - محمد مجدي "قفشة" - جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ويدخل الأهلي المباراة وفي جعبته 9 نقاط، جمعها على مدار ثلاث جولات خاضها هذا الموسم بالعلامة الكاملة بتحقيق الفوز على فرق سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، مسجلًا 10 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.