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أعلنت شركة "إل.في.إم.إتش" الفرنسية، في بيان اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على "تيفاني" الأمريكية مقابل أكثر من 16 مليار دولار، فيما يمثل أكبر صفقة استحواذ في مجال السلع الفاخرة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن الصفقة ستزيد حصة الشركة الفرنسية العملاقة في مجال المجوهرات وستتيح لها الوصول إلى عدد أكثر من العملاء الأمريكيين.

وذكر البيان أن الشركة المالكة للعلامة التجارية لوي فيتون وافقت على دفع 135 دولارا للسهم الواحد في الشركة الأمريكية للمجوهرات.

ووافق مجلسا إدارة الشركتين على العرض يوم أمس.

وكانت تيفاني رفضت عرضا سابقا في أكتوبر الماضي قدر سعر السهم بـ120 دولارا.

ومن المتوقع إتمام الاتفاق النقدي ، منتصف العام المقبل.