محافظ بني سويف يتابع الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية

تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، سير العمل في الحملة القومية للتحصين، ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت السبت الماضي، وتستمر لمدة شهر بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتبين من التقرير اليومي، الذي تعده مديرية الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تحصينها (خلال يومي السبت والأحد 23 و24 نوفمير الجاري) بلغ 10 آلاف و238 رأس بواقع 8 آلاف و879 من الأبقار، 1339 من الجاموس، و20 من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية كافة قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل.

وأشار إلمحافظ إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية علي مستوي المدن والقرى بالتواصل المباشر وتوفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين في مختلف مناطق المحافظة، حتى يتم تغطية جميع مناطق المحافظة وحماية الثروة الحيوانية.

وأكد مدير عام الطب البيطري أنه يتواجد في كل وحدة الأطباء البيطريون ومعاونوهم، بجانب الحملات المرورية على كافة التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.