قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، بالإعدام شنقا لـ7 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، فى 9 يناير من عام 2016.

وتضمن الحكم معاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 متهما آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت ببراءة 7 متهمين.

كانت المحكمة قررت إحالة أوراق 7 متهمين للمفتي، لأبداء الرأي الشرعي فى إعدامهم، وحددت جلسة للنطق بالحكم على جميع المتهمين بالقضية والبالغ عددهم 32 متهما.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة هم: محمد أيمن عبد الوهاب، وحسين بلال، ومحمود سعيد على.

والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات هم: محمد سعداوي، عمر احمد، خالد احمد، احمد عدلي، علي ايمن، محمود حسين، احمد عبد الحميد، عمار محيي الدين، أمير سعد، سامح سعد الدين، طارق أبو اليزيد، هاني عبد المنعم، اسامة سيد، محمد عمر، محمد حسن.

والحاصلين على البراءة هم: حسام الدين السيد، هشام عبد العظيم، إسلام نور الدين، محمد عبد الحليم، عمر عمار، عمر رمضان، أسامة ابراهيم.

صدر الحكم برئاسة الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد سلامة.

وتضمن أمر الإحالة بأن المتهمين خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهره والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظوره تهمل على منع موْسسات الدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها ، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثالث والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين ماوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات .

وأضافت النيابة بأن المتهمين قاموا باستهداف أفراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكازالأمني لجسر المرازيق بالتبين ، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.