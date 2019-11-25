رابطة الدوري الجزائري تفرض عقوبات صارمة ضد رئيس اتحاد بسكرة ولاعب مولودية الجزائر

فرضت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين، عقوبات قاسية بحق عبد الله بن عيسى، رئيس اتحاد بسكرة، وعبد الرحمن بورديم، لاعب نادي مولودية الجزائر.

واقرت اللجنة عقوبة الايقاف لـ6 أشهر منها شهران مع وقف التنفيذ بحق بن عيسى، الذي جرى تغريمه 400 دولار. بينما فرضت عقوبة الايقاف 4 مباريات منها واحدة موقوفة النفاذ وغرامة مالية 400 دولار، ضد بورديم لسلوكه السيئ تجاه الحكام.

وعوقب التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لنادي وفاق سطيف بالإيقاف مباراة واحدة مع تغريمه 300 دولار، لاحتجاجاته على القرارات التحكيمية، وهي نفس العقوبة التي صدرت بحق محمد اوغري الأمين العام لجمعية الشلف، وحمزة دمان لاعب جمعية عين مليلة، والحبيب بوقلمونة لاعب وفاق سطيف، ورزقي حمرون لاعب شبيبة القبائل.

بالمقابل تم ايقاف كلا من شيخ تهامي لاعب نجم مقرة، ومروان دهار لاعب جمعية عين مليلة، مباراة واحدة.

وغرمت لجنة الانضباط نادي وفاق سطيف 2400 دولار لسوء سلوك الفريق والقاء مشجعيه للمقذوفات إلى الملعب. كما غرم كلا من جمعية الشلف ونصر حسين داي ألفي دولار، بسبب رمي المقذوفات للأول، ووجود نقص في الأجهزة الطبية بالنسبة للثاني.

في حين غرم أهلي برج بوعريريج ألف دولار على خلفية رمي مشجعيه للمقذوفات، ومولودية الجزائر 600 دولار، لاستخدام مشجعيه للألعاب النارية، مقابل 400 دولار لكلا من جمعية عين مليلة ونجم مقرة لسوء سلوك فريقيهما.