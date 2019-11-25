أمريكا تستدعي سفيرها في جنوب السودان بعد «فشل تشكيل حكومة وحدة وطنية»

استدعت الولايات المتحدة سفيرها في جنوب السودان للتشاور بعد فشل جوبا في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.