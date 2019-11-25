 أمريكا تستدعي سفيرها في جنوب السودان بعد «فشل تشكيل حكومة وحدة وطنية» - بوابة الشروق
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أمريكا تستدعي سفيرها في جنوب السودان بعد «فشل تشكيل حكومة وحدة وطنية»

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 6:07 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 6:07 م

استدعت الولايات المتحدة سفيرها في جنوب السودان للتشاور بعد فشل جوبا في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.


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