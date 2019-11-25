نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يبدأ زيارة إلى جوبا

توجه الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، إلى مدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، صباح اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكر بيان لمجلس السيادة أن النائب الأول لرئيس المجلس يرافقه في تلك الزيارة أعضاء المجلس الفريق الركن ياسر العطا، محمد الفكي سليمان، محمد حسن التعايشي، عائشة موسي السعيد، إلى جانب وزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف الضي، ورئيس هيئة الاستخبارات الفريق الركن جمال عبد المجيد.

وكان في وداع دقلو في مطار الخرطوم، اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة، والأمين العام لمجلس السيادة اللواء أسامة الصديق جاد الله، وعدد من المسئولين بالسودان.

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار التشاور مع قيادات دولة الجنوب بشأن ترتيبات تنفيذ اتفاقية السلام بين فرقاء دولة الجنوب التي يرعاها السودان.