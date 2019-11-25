 رئيس وزراء اليابان يطالب الصين بالحفاظ على هونج كونج «منفتحة وحرة» - بوابة الشروق
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رئيس وزراء اليابان يطالب الصين بالحفاظ على هونج كونج «منفتحة وحرة»

هونج كونج - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 11:28 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 11:28 ص

طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الصين، بالحفاظ على هونج كونج منفتحة وحرة، وذلك في الوقت الذي فاز فيه المعسكر المؤيد للديمقراطية بالمدينة في انتخابات مجالس المقاطعات اليوم الاثنين.

وينظر إلى هذه الانتخابات على أنها استفتاء على أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، إن شينزو آبي أكد خلال لقائه مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في طوكيو، على "أهمية هونج كونج منفتحة وحرة تزدهر في ظل مبدأ دولة واحدة ونظامان".

وأضاف سوجا -في مؤتمر صحفي- أن "هونج كونج تعد شريكا مهما للغاية، حيث تربطنا علاقات اقتصادية وثيقة وتبادل شخصي وثيق".

من ناحية أخرى، قالت الحكومة التايوانية إن نتائج الانتخابات تظهر رغبة المواطنين المطلقة في تحقيق الديمقراطية والحرية.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي التايواني تينج يونج كونج، في بيان: "نطالب حكومتا بكين وهونج كونج بقبول إرادة الشعب وتحقيق الوعود الحقيقية التي تم طرحها سابقا بشأن ديمقراطية وحرية هونج كونج بصورة عملية".

ووصف حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية ريك سكوت، التصويت بأنه "تجسيد للديمقراطية" في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وأضاف أن صوت مواطني هونج كونج يسمع عاليا وواضحا اليوم مع فرز الأصوات.


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