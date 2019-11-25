مدينة جالواي الأيرلندية تقيم متحفا لتاريخ الأطلنطي

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فيما تستعد مدينة جالواي الساحلية الواقعة بجمهورية أيرلندا لأن تصبح عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2020، تجرى التجهيزات أيضا لإقامة متحف جديد في المدينة هو متحف جالواي الأطلنطي.

سوف يطلع الزوار على أثر المحيط الأطلنطي على المدينة التجارية وسكانها المحليين الذين أحيانا ما يقال إنهم ذوي طلة إسبانية جراء وصول الكثير من البحارة من الأسطول الإسباني إلى الساحل الغربي الصخري لأيرلندا في القرن الـ16.

وقال مجلس السياحة الأيرلندي "فيلته أيرلندا"، إن موقع المتحف الجديد يخضع حاليا لإعادة تصميم كامل في إطار مشروع بقيمة عشرة ملايين يورو (11 مليون دولار)، قبل افتتاحه تحت اسمه الجديد. وكان الموقع يضم سابقا متحف مدينة جالواي.

تقع جالواي الشهيرة بأسماكها ورقائق البطاطس وموسيقاها، في أقصى الطرف الغربي من أوروبا ولكنها أصبحت مكانا مركزيا في الحياة الثقافية لأيرلندا.

وتعد المدينة معقلا للموسيقى الأيرلندية التقليدية وهناك موسيقيون في الشوارع في كل زاوية وموجودون في الحانات الدافئة الشهيرة بعروضها الموسيقية.

وفي وقت يلقي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بظلاله على أيرلندا -وهي الدولة الوحيدة التي تشترك في حدود برية مع المملكة المتحدة- يقول السكان المحليون إنهم يتطلعون إلى الترحيب بالزوار واستعراض الثقافة الأيرلندية والأوروبية لهم.