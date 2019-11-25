 مقتل وإصابة 13 مسلحا من طالبان جراء اشتباكات مع قوات الأمن شمال أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 13 مسلحا من طالبان جراء اشتباكات مع قوات الأمن شمال أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 12:27 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 12:27 م

قتل 8 مسلحين من حركة طالبان، وأصيب 5 آخرون، من بينهم قادة من الحركة؛ إثر اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن الأفغاني في إقليمي (بلخ) و(جوزجان) شمالي البلاد.

وأفاد (فيلق شاهين 209) التابع للجيش الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الاثنين - بأن مسلحي طالبان شنوا هجوما استهدف قاعدة في منطقة دولت آباد في إقليم بلخ، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الحركة.

وأشار إلى أن قوات الأمن الأفغانية قتلت اثنين من مسلحي طالبان وأصابت آخر خلال اشتباك منفصل في إحدي مناطق إقليم بلخ الشمالي.

وأوضح (فيلق شاهين 209) أن قوات الأمن قتلت اثنين من قادة طالبان المحليين خلال اشتباك في منطقة قرقين بجوزجان، أسفر أيضا عن إصابة أربعة مسلحين آخرين.

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