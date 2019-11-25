سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الأول يعاني من بطء الآداء والتفكير وغياب الروح.

وقال العميد خلال تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "يجب على الجهاز الفني للمنتخب أن يعلم احتياجات الفريق في الفترة الحالية".

وعن حسام البدري : "يغضب عندما نتحدث عن المنتخب الأول بالسلب وعاقب نفسه باستبعاد لاعبي بيراميدز واتخاذ القرار كان صعبا".

واستكمل: "الحديث عن رحيل حسام البدري هزار وكلام بدون وعي".

وانتقل "عميد لاعبي العالم"، للحديث عن المنتخب الأولمبي، قائلًا: "رمضان صبحي يستحق لقب أفضل لاعب في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، وأتمنى أن يطور من مستواه بشكل أكبر الفترة القادمة".

وأكمل: "يجب أن يفكر مصطفى محمد في الاحتراف ليكون لاعبا عالميا وأن يتحلى بعقلية قوية، وكذلك رمضان صبحي".

واختتم : "منذ 5 سنوات توقعت أن يكون أكرم توفيق هو ديفيندر مصر القادم".