أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الأول يعاني من بطء الآداء والتفكير وغياب الروح.
وقال العميد خلال تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "يجب على الجهاز الفني للمنتخب أن يعلم احتياجات الفريق في الفترة الحالية".
وعن حسام البدري : "يغضب عندما نتحدث عن المنتخب الأول بالسلب وعاقب نفسه باستبعاد لاعبي بيراميدز واتخاذ القرار كان صعبا".
واستكمل: "الحديث عن رحيل حسام البدري هزار وكلام بدون وعي".
وانتقل "عميد لاعبي العالم"، للحديث عن المنتخب الأولمبي، قائلًا: "رمضان صبحي يستحق لقب أفضل لاعب في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، وأتمنى أن يطور من مستواه بشكل أكبر الفترة القادمة".
وأكمل: "يجب أن يفكر مصطفى محمد في الاحتراف ليكون لاعبا عالميا وأن يتحلى بعقلية قوية، وكذلك رمضان صبحي".
واختتم : "منذ 5 سنوات توقعت أن يكون أكرم توفيق هو ديفيندر مصر القادم".