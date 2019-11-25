 أحمد حسن: البدري عاقب نفسه باستبعاد لاعبي بيراميدز.. والحديث عن رحيله «هزار» - بوابة الشروق
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أحمد حسن: البدري عاقب نفسه باستبعاد لاعبي بيراميدز.. والحديث عن رحيله «هزار»

إبراهيم سعيد
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 3:17 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 3:17 ص

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الأول يعاني من بطء الآداء والتفكير وغياب الروح.

وقال العميد خلال تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "يجب على الجهاز الفني للمنتخب أن يعلم احتياجات الفريق في الفترة الحالية".

وعن حسام البدري : "يغضب عندما نتحدث عن المنتخب الأول بالسلب وعاقب نفسه باستبعاد لاعبي بيراميدز واتخاذ القرار كان صعبا".

واستكمل: "الحديث عن رحيل حسام البدري هزار وكلام بدون وعي".

وانتقل "عميد لاعبي العالم"، للحديث عن المنتخب الأولمبي، قائلًا: "رمضان صبحي يستحق لقب أفضل لاعب في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، وأتمنى أن يطور من مستواه بشكل أكبر الفترة القادمة".

وأكمل: "يجب أن يفكر مصطفى محمد في الاحتراف ليكون لاعبا عالميا وأن يتحلى بعقلية قوية، وكذلك رمضان صبحي".

واختتم : "منذ 5 سنوات توقعت أن يكون أكرم توفيق هو ديفيندر مصر القادم".


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