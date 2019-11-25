أتم مجلس إدارة النادي المصري وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة إيهاب جلال، إجراءات تمديد التعاقد مع النيجيري إيزي ايميكا، وذلك لمدة ثلاثة مواسم إضافية لينتهي تعاقده الجديد موسم 2023/2022.

حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد في حضور محمد الخولي، نائب رئيس النادي والمشرف على الفريق الأول و طارق هاشم وشريف مزروع وأحمد الشملة أعضاء مجلس الإدارة.

الجدير بالذكر، أن اللاعب ايزي ايميكا، والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع كان قد انضم للمصري مطلع موسم 2019/2018 بعقد يمتد لموسمين، حيث شارك اللاعب خلال الموسم الماضي في 18 مباراة بإجمالي 1362 دقيقة، فيما شارك اللاعب في غالبية مران الفريق هذا الموسم سواء ببطولة الدوري أو البطولة الكونفيدرالية.