إجلاء مهاجر مصاب بطلق ناري من سفينة الإنقاذ أوبن آرمز

أجلى حرس السواحل الإيطالي رجلا من النيجر أصيب بطلق ناري في قدمه أثناء وجوده في ليبيا من سفينة الإنقاذ أوبن آرمز يوم الأحد ضمن 11 مهاجرا آخرين.

وكان محمد دعاء الله (38 عاما) يسير بصعوبة على متن أوبن آرمز في انتظار نقله إلى الشاطئ بعد أن عالج مسعفون من المنظمة الأهلية التي تدير السفينة جرحه ولفوا قدمه بقطعة من البلاستك لمنع تعرضها للماء.

ودعاء الله واحد من عدد من المصابين حالتهم خطيرة من بين 73 مهاجرا تم انتشالهم من زورق على مسافة نحو 50 ميلا قبالة الساحل الليبي ليل الأربعاء. وقال لصحفي من رويترز على متن السفينة إنه قضى 14 شهرا في ليبيا لجمع 1300 دولار وهو المبلغ الذي دفعه لنقله إلى أوروبا عبر البحر.

وأضاف أن السلطات الليبية طاردته هو وزملاءه المهاجرين وإنهم اضطروا للعمل بلا مقابل.

وأشار دعاء الله إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه في مدينة زوارة الساحلية وإنه قضى 16 يوما في السجن ثم تمكن من الهرب. ولم يذكر متى أو كيف أصيب بالرصاص في ليبيا.

وقال إنه سيكون سعيدا بالعيش في أي دولة أوروبية لكن إسبانيا ستكون اختياره الأول كوطن جديد. ومضى يقول ”سأعمل لإنقاذ حياتي لأنني غادرت بلادي وأنا زوج لاثنتين وعندي خمسة أطفال“.