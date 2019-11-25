الإمارات: الإعلان الأمريكي بشأن مشروعية المستوطنات الإسرائيلية يخالف الإجماع الدولي



أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والذي ينص على اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي تطور خطير ويشكل مخالفة صريحة للإجماع الدولي حول القضية الفلسطينية، وما نصت عليه القرارات والقوانين الدولية ابتداء من القرار 252 الصادر عام 1978 وانتهاء بقرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 والذي أكد على عدم مشروعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة "زكي أنور نسيبه" وزير الدولة الإماراتي اليوم الاثنين، أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة العراق لبحث موقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وأكد "نسيبه" أن هذا الإعلان بلاشك يقوض الجهود الدولية لحل الصراع العربي الاسرائيلي ويعرقل مساعي انعاش مسار عملية السلام.

وشدد على أن هذه الخطوات والقرارات الأحادية من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في 54 قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن الدولي منذ العام 1967 وتعمل على تأجيج مشاعر العرب والمسلمين في كل مكان؛ الأمر الذي قد تترتب عليه تداعيات خطيرة في تقويض فرص السلام وتغذية وتيرة النزاعات والتطرف والإرهاب في المنطقة.

وأكد موقف دولة الإمارات الثابت في دعم المساعي الرامية للتوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية مبنى على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومباديء مؤتمر مدريد.

وقال إن التطورات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية تحتم على المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لإنهاء كافة الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية ورفض الإجراءات المخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي العربية والفلسطينية مع حماية وصون حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا جامعة الدول العربية لمواصلة دورها المحوري الهام في دفع جهود حل القضية الفلسطينية من خلال الاستمرار في دعم هذه القضية في المحافل الإقليمية والدولية والتحرك نحو إبطال أية إجراءات مستقبلية أو محاولة فرض أمر واقع تؤثر على سير عملية السلام وتقوض فرص إحلال السلام العادل والدائم والشامل المنشود.

وأعرب عن تطلعه أن يسفر الاجتماع عن خطوات عملية في إطار العمل العربي المشترك تساهم في دفع حل القضية الفلسطينية قدما ومواجهة أية تحركات تعرقل هذا المسعى بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وكافة الشعوب العربية.