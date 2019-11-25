أمريكا تستعد لعفو رئاسي عن ديك رومي قبل احتفالات عيد الشكر



فتح البيت الأبيض اليوم الاثنين التصويت أمام الجمهور الأمريكي من أجل اختيار واحد من اثنين من الديوك الرومي الذي سيقوم الرئيس دونالد ترامب بالعفو عنه هذا العام، باعتباره تقليدا سنويا يقام قبل احتفالات بعيد الشكر.

وبقي الطائران طوال الليل داخل أحد الفنادق الفاخرة في واشنطن، حيث سمح لهم بالاستمتاع بأجمل الأشياء في الحياة، بما في ذلك الأسرة الرقيقة والطعام الجيد والقيام بجولة في المعرض التاريخي.

وتم تقديم الطائرين في مؤتمر صحفي في فندق ويلارد صباح اليوم وتم الإعلان عن أسمائهما (وهما بريد وبوتر). ومن المقرر أن يصدر ترامب عفوا عن أحدهما غدا الثلاثاء.

وفي العام الماضي ، قرر الرئيس ترامب استخدام سلطات العفو عن الطائرين بياس وكاروتس لإرسالهما للعيش في بقية أيامهما في مزرعة، ومع ذلك ، فقد خرج الطائر بياس فائزا في التصويت، الذي قال ترامب عنه إن نتائجه كانت "نزيهة وشفافة".

ويجري الاحتفال بعيد الشكر في الخميس الرابع من شهر نوفمبر. وتعود جذور الاحتفال بعيد الشكر إلى مهرجانات الحصاد لدى الأمريكيين الأصليين، حيث احتفل المستوطنون الأوروبيون في عام 1621 بعيد الخريف مع سكان امبانواج الأصليين.