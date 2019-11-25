 مذكرة تفاهم روسية سورية لترميم بعض آثار مدينة تدمُر التاريخية - بوابة الشروق
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مذكرة تفاهم روسية سورية لترميم بعض آثار مدينة تدمُر التاريخية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 5:42 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 5:42 م

أعلن مدير متحف (إرميتاج) الروسي ميخائيل بيتروفسكي أنه وقع في دمشق مذكرة تفاهم مع هيئة المتاحف والآثار السورية لترميم بعض المنشآت التاريخية والقطع الأثرية في مدينة تدمُر السورية.

وقال بيتروفسكي لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن جزءا من الاتفاقية قد تم تنفيذه بالفعل، حيث جرى وضع نظام ثلاثي الأبعاد فريد من نوعه وتسليمه رسميا للجانب السوري".

وأضاف: "نحن دعونا مجموعة من المرممين السوريين إلى متحف (إرميتاج) لتبادل تجاربهم مع المرممين الروس بشأن كيفية ترميم الآثار"، مشيرا إلى أنه سيتم نشر كتابا مشتركا عن تدمُر.

يُذكر أن مذكرة التفاهم وقعها عن الجانب السوري مدير هيئة المتاحف والآثار السورية محمود حمود.
وقال حمود إن الاتفاق ينطوي على تعاون مع روسيا بشأن ترميم الآثار الثقافية في تدمر، التي تضررت خلال الحرب.

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