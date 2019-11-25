الشيباني رئيس لجنة المسابقات يشيد بالتحضيرات القطرية لاستضافة خليجي 24

أشاد الدكتور حميد الشيباني رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج بالتحضيرات المكثفة من اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 24 ودولة قطر بشكل عام لاستضافة البطولة الخليجية وخروجها بأفضل صورة .

وقال الشيباني إن "قطر مشهود لها بالتميز في التنظيم والاهتمام باستضافة الأحداث الرياضية ليس على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم، لذا لا يراودنا أي شك من ان البطولة ستكون مثالية من كافة الجوانب ان شاء الله" .

ورحب الشيباني بجميع الاشقاء في المنطقة وقال : "كأس الخليج بطولة عزيزة على قلوب الجميع ونحن نعي جيدا أهمية هذه البطولة لدى أبناء المنطقة حيث تكون مناسبة عزيزة نحتفي بها في دولنا ومن الدورة الحالية التي تقام في قطر" .

وترأس الشيباني اجتماع اللجنة الفنية للمنتخبات المشاركة في خليجي 24 والذي عُقد في أحد الفنادق بحضور علي حمود النعيمي مدير إدارة المسابقات في الاتحاد، وممثلي المنتخبات المتنافسة كافة والتي هي كل من قطر والكويت وعمان والعراق واليمن والسعودية والبحرين والإمارات .

وشهد الاجتماع شرح مواد اللائحة وأهم مستجداتها وما يتطلب من جميع المنتخبات الالتزام به كما تم شرح آلية التأهل للفرق في البطولة، كما تم تحديد مواعيد التحرك للمنتخبات والأوقات المحددة للانطلاق، وقد شرح ممثل لجنة الحكام الكويتي ناصر العنزي المستجدات التي طرأت على قانون التحكيم من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وتطبيقها خلال البطولة.

كما تحدث ممثل اللجنة الأمنية في البطولة حول التعليمات الخاصة وشرح مندوب الأمن التعليمات الخاصة بالجوانب الأمنية، ثم شرح الشيباني تعليمات الاحتجاج وشروطها والقيمة المالية وموعد تقديم الاحتجاج كما تم التطرق إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) لأول مرة في بطولات كأس الخليج العربي والتأكيد على ان يكون حكام الفار حاصلين على رخصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا التأكيد على تأمين سلامة الجميع من لاعبين وجماهير وضيوف ووجود أطباء في كل فندق من فنادق البطولة .

وركز الاجتماع على الأمور الإعلامية والتعامل مع الإعلام وأهميته ودوره في إنجاح العرس الخليجي والاهتمام الكبير من قبل كافة وسائل الاعلام في منافسات كأس الخليج العربي كما تم التأكيد على وجود غرامات مالية على المتغيبين عن المؤتمرات الصحفية سواء قبل أو بعد المباريات.

واتفق الحاضرون على ألوان الفرق الأساسية والاحتياط لكل منتخب من المنتخبات المشاركة، وتمت مناقشة موضوع أسماء اللاعبين على ملابسهم التي تكون في أرض الملعب وتم التوقف عند هذه النقطة، حيث إن بعض الفرق حضرت وهي تكتفي فقط برقم اللاعب على القميص وتم بحث الأمر وسيتم البت فيه من قبل أعضاء لجنة المسابقات.