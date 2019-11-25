مليشيا الحوثي تمتنع عن استقبال المبعوث الأممي لدى اليمن







امتنعت مليشيا الحوثي الانقلابية، وحلفاؤها عن استقبال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، الذي وصل أمس الأحد، إلى العاصمة صنعاء، وذلك بعد يومين من جلسة لمجلس الأمن، اتهم فيها مسؤولون أمميون مليشيا الحوثي بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية.

وذكر راديو "مونت كارلو" اليوم الاثنين، أنه في حالة عدم تمكن جريفيث من الاجتماع بزعماء المليشيا، فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة مبكرة لخطته المتفائلة باقتراب حل شامل للأزمة اليمنية.‫

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قد وصل أمس إلى العاصمة اليمنية، التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتبذل الأمم المتحدة، جهودا حثيثة من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية المستمرة منذ نحو خمس سنوات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، وجعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات ، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة في وضع يوصف بأنه "الأسوأ عالميا"، جراء تعنت المليشيا الحوثية الانقلابية.