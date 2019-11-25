متحدث عسكري عراقي: إصابة 11 عنصر أمن من جراء إلقاء رمانات يدوية عليهم وسط بغداد

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صرح اللواء الركن عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الاثنين بأن 11 منتسبا أمنيا أصيبوا بجروح بعد استهدافهم برمانة يدوية من قبل خارجين عن القانون بمنطقة حافظ القاضي في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار وسط بغداد.

وقال الناطق، لوكالة الأنباء العراقية، إن "11 منتسبا أمنيا أصيبوا بجروح بعد استهدافهم من مجموعة خارجة عن القانون برمانة يدوية بمنطقة حافظ القاضي، رافقها استخدام قناني المولوتوف".

وأضاف أن "القوات الأمنية اعتقلت عددا من الخارجين عن القانون وما زالت تلاحق هذه المجاميع".

وتشهد ساحة حافظ القاضي اضطرابات أمنية بين الحين والآخر تسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات القريبة.