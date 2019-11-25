مسؤول أوكرانى يتهم مقربين من محامى الرئيس الأمريكى بمحاولة تجنيده

فافوروف: بارناس وفرومان طلبا أن أكون رجل الجمهوريين.. ووصفا الرئيس التنفيذى لـ"نفتوجاز" والسفيرة الأمريكية بأنهما جزء من "عصابة سوروس"



كشف مسؤول أوكرانى رفيع في مجال الطاقة، أمس الأحد، أن مقربين من رودي جولياني المحامى الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حاولا تجنيده للمساعدة فى عملية الاستحواذ على شركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية "نفتوجاز"، مشيرين إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة والسفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش بأنهما جزء مما وصفوه بـ"عصابة" الملياردير الأمريكى الديمقراطي جورج سوروس، الذى يعمل ضد ترامب.

وقال أندرو فافوروف، المدير المسؤول عن قطاع الغاز الطبيعي بشركة نفتوجاز، إنه التقى بالمدعين العامين الفيدراليين في نيويورك كجزء من التحقيق في أنشطة جوليانى وشريكيه ليف بارناس وإيجور فرومان، اللذان تم القبض عليهما الشهر الماضي بتهمة انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وروي فافوروف أنه اجتمع مع فرومان وبارناس فى مدينة هيوستن الأمريكية على هامش مؤتمر للطاقة فى مارس الماضى، حيث بذل الرجلان جهودا للحصول على مساعدته في محاولة للإطاحة بالرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاز أندريه كوبوليف.

وأشار فافوروف إلى أن الرجلين تطرقا إلى علاقاتهما الوثيقة مع الرئيس ترامب وجولياني، حيث قاما بعرض صور لهما مع الرئيس ومحاميه الشخصي.

وذكر فافوروف أن الملياردير الأمريكى هاري سارجنت كان حاضرا للاجتماع حيث تناقش معه أوضاع أسواق الغاز الطبيعي العالمية، لافتا إلى أن سارجنت لم يكن حاضراً عندما تحدث بارناس وفرومان عن السفيرة يوفانوفيتش وإدارة نفتوجاز.

وأوضح المسؤول الأوكرانى أنه شعر بالدهشة من مساعيهما حين عرضا عليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاز، مشيرا إلى أنهما قالا له: "أنت جمهوري ، أليس كذلك؟، نريد أن تكون رجلنا".

وتابع فافوروف أنه أخبرهما أنه لا يمكن أن يكون جزءًا من تلك الخطة، كما أبلغ الرئيس التنفيذى للشركة كوبولييف بتفاصيل العرض.

إلى ذلك، رفض كل من محامي فرومان ومحامى جوليانى التعليق، فيما وصف إد ماكماهون ، محامي بارناس القصة بأنها "زائفة تمامًا".

كما صرح متحدث باسم سارجنت بأن الأخير لم يشارك في أي مناقشات حول إقالة أعضاء مجلس إدارة نفتوجاز أو المسؤولين التنفيذيين بالشركة أو السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، مشددا على أن سارجنت ليس لديه مصالح تجارية مع فرومان أو بارناس.

في سياق متصل، أبدى بارناس استعداده للإدلاء بشهادة بأن مساعدي النائب الجمهوري ديفين نونيز قاموا بإلغاء رحلة إلى أوكرانيا للحصول معلومات تهدف لتشويه سمعة جو بايدن الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الديمقراطيين فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وذلك خشية أن يصل الأمر لرئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الديمقراطي آدم شيف.

وأفادت شبكة "سي.إن.بي.سي" الإخبارية الامريكية أن بارناس، يعتزم الإدلاء بشهادته أمام أعضاء اللجنة بأن مساعدين لنونيز كانوا يخططون للقاء اثنين من المدعين العامين الأوكرانيين للحصول على معلومات تساعد في عملية إعادة انتخاب ترامب لولاية رئاسية جديدة، لكنهم تراجعوا لخوفهم من معرفة آدم شيف بالرحلة.

وقال جوزيف بوندي محامي بارناس إنه "يأمل أن تسمح اللجنة لموكله بالإدلاء بشهادته"، مضيفا أن موكله يرغب في تقديم "معلومات صادقة وهامة تعزز العدالة".