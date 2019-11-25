السجن بحق كاهنين لاغتصابهما تلاميذ بمدرسة كاثوليكية للصم بالأرجنتين

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قضت محكمة في مدينة ميندوزا شمال غرب الأرجنتين اليوم الاثنين على كاهنين بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم اعتداء جنسي بحق تلاميذ مدرسة كاثوليكية للصم.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 45 و42 عاما على الكاهنين بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة 18 عاما بحق البستاني بمدرسة انستيتو انطونيو بروفولو.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدانين ارتكبوا ما لا يقل عن 25 جريمة اعتداء جنسي بحق قاصرين في المدرسة الكاثوليكية في الفترة بين 2005 و2016.

وأوضحت المحكمة أن المجني عليهم كانوا صبية وفتيات تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاما.

وثمة تحقيقات قضائية في وقائع مشابهة في لا بلاتا جنوب العاصمة بوينس ايرس ومدينة فيرونا في إيطاليا.