اليمن يطالب الأمم المتحدة إجبار ميليشيات الحوثي السماح بصيانة خزان صافر النفطي

طالبت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بممارسة مزيد من الضغط الكفيل بإجبار ميليشيا الحوثي السماح لفريق فني من الأمم المتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي في رأس عيسى قبل وقوع الكارثة.

وشددت وزارة الخارجية - في خطابها الموجه للأمين العام للأمم المتحدة الذي نقلتهُ وكالة الأنباء اليمنية اليوم الاثنين، على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي بفعل استمرار الميليشيا الحوثية رفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة وتسليط الضوء على مخاطر تلك الكارثة المحتملة.

وأكدت الدراسة التي أرفقتها وزارة الخارجية ضمن الخطاب أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية، موضحةً أن من بين تلك الأضرار تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ والكورنيشات ومنتجعات السباحة والترفيه، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري من البحر الأحمر.